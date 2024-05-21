女星何如芸的父親於今年3月份離世。至今走不出喪父之痛的她，透露自己在錄節目時忍不住崩潰大哭，更坦言從父親離開的那天起，生活如蒙上一層砂，「再美的風景也只看得見3分，再開心的事，好像也透不進真正的內心裡去」。

何如芸回想起，父親走的那一天，因為睡太熟，所以沒有接到醫院打來的十幾通電話。等到她趕到醫院時，看見躺在床上臉色慘白的父親，與在一旁握著父親手流淚的妹妹，病房內播放著阿彌陀佛的誦經聲，發現爸爸的拖鞋散落廁所門口，她忍不住跪在地上把拖鞋排好，「我好後悔我沒有睡在醫院裡……」。

何如芸走不出喪父之痛，表示自己在錄節目時忍不住崩潰大哭。（圖／翻攝自何如芸臉書）

由於何如芸是拍攝八點檔走紅，因此妹妹曾哭著感謝她，賺了很多錢，讓爸媽可以常常出國玩，不然爸爸一定捨不得花錢去旅行。聽到這何如芸心想，即使要自己再瘋狂拍八點檔，幾百天不睡覺也沒關係，「只希望還有機會可以付錢讓他（爸爸）再去玩幾百次」。

最後，她坦言，告別式後到戶政事務所辦理除戶登記是最痛苦的，儘管已有心理準備，但到現場時還是忍不住落淚。而日前整理皮夾時，突然摸到父親被截角的身分證，讓她再度情緒失控，「在不經意中，所有刻意閃躲的一切，總是在莫名其妙中跳出來，想躲也躲不了……」。因此她決定，若真的躲不了，就用力把思念狠狠地再想一遍，並向天上的爸爸喊話：「我真的沒有一天不想你！」。