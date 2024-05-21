「搖滾宮主」賴銘偉21日舉辦「堅持唱原KEY」演唱會記者會，宣布將於6月22、23日舉辦個人演唱會。被問到愛情長跑9年的圈外女友，他首度鬆口「她已經走了」。他說女友2018年罹癌，4年前在他生日那天離世，他沒接到她最後一通電話，也來不及見她最後一面。而過去女友都會去看他演出，在他低潮時給予鼓勵，這次演出他也會幫她留位子，「我覺得她會在，會幫她留個位子」。

賴銘偉說，女友生病後期時不時要送醫院，一送進ICU就不知道出不出的來，她過世前5天曾打電話給他，但他沒接到，回撥時她也沒接。而她生前最後一通電話，竟是打給他的經紀人，「她可能不想讓我沒辦法調適」，令他更遺憾的是「我也沒有見到她最後一面，因為那時疫情很嚴重了」，一旁經紀人接話說「她打電話問交待我要照顧他（賴銘偉）、陪他」，等賴銘偉再看到她時就是「睡著了」的樣子，「她到最後還是替我著想，沒有讓我很殘忍面對這事」。

賴銘偉今演唱會記者會，民歌天后鄭怡站台。（羅永銘攝）

他也難忘女友曾說會挑一個時間離開，結果那天正好是他生日，也剛好是端午節，「所以我已經4年沒過生日了，我永遠都在這天記得她」。他也夢過女友，「她對我來講是一個提醒，在我低潮時都會想到她當時給我的鼓勵。」

他在女友走後這4年來絕口不提這件事，寄情於工作，「她就是一個坎，不去提，她就是放在心裡面」，他覺得私事不需要對外界交待，他也一直在消化「以後我要怎麼面對我的人生，以後另一伴能否接受我心裡一直有這個人」。而他為女友寫了一首歌，是否會在演唱會上演唱？他則坦言，「我不確定當天唱不唱的出來」。

賴銘偉出道17年，首度舉辦個人售票演唱會，「堅持唱原KEY」演唱會將於6／22在Legacy Taipei、6／23於Legacy Taichung舉行，門票明（5／22）中午12點啟售，購票請洽iNDIEVOX獨立音樂網和7-11 ibon機台。好友鄭怡將參加台北場，今也專程到記者會站台。