中正大學無人機團隊短短1年內成功研發、製造2台無人機，目前將進入開模、生產階段。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學無人機團隊短短1年內成功研發、製造2台無人機，目前將進入開模、生產階段。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學研發長兼機械系特聘教授陳世樂與校內各領域專家學者，籌組無人機團隊。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學研發長兼機械系特聘教授陳世樂與校內各領域專家學者，籌組無人機團隊。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立中正大學沒有航太相關科系，為因應國家發展、人才需求，研發長兼機械系特聘教授陳世樂與校內各領域專家學者，籌組無人機團隊，短短1年內成功研發、製造2台無人機，目前團隊為克服固定翼無人機對起飛跑道的需求，正在開發可彈射無人機，目標是開發彈射20公斤量級的中小型無人機。

陳世樂邀集校內各領域專家學者組成無人機團隊，積極投入無人機相關技術發展，團隊主要成員有機械系教授姚賀騰、副教授郭秉寰、副教授楊智媖、副教授楊翰勳、助理教授吳亦莊、助理教授林昱辰，以及通訊系教授李皇辰等人，目前團隊在亞洲無人機AI創新應用研發中心設有辦公室，與其他進駐無人機產、學、研單位有所交流。

中正無人機團隊從設計、分析、製造到測試均親自操刀，在短短1年內成功製成2台固定翼無人機，同時完成試飛、驗測，目前將進入開模、生產階段，負責設計無人機的楊翰勳表示，該款機翼翼展3公尺、載具全長約2.5公尺，一身清新藍白，性能不亞於現有固定翼無人機，

楊翰勳說，中正研發的無人機有別於一般常見的4旋翼機型，因固定翼無人機所需要推力小於本體重量，主要是透過機翼所產生的升力來維持飛行高度，意謂比起4旋翼機型，固定翼無人機所需要推力更小，飛行時間更長，更遠，飛行速度也更快，酬載能力也來得大。

今年中正更與台塑集團建立產學合作，由台塑捐贈碳纖材料供無人機製作之用，為校方在無人機科技研發、教學和商用領域帶來全新的可能性。

負責複合材料結構的吳亦莊說，無人機使用的材料強度要夠、重量要輕，中正無人機未來將採用碳纖維積層製作，不僅加強機體結構，還可減少對金屬材料的需求，可有效減少無人機重量，盡管碳纖維的製造成本較為高昂，但其強度是鋁合金的2倍，重量甚至是鋁合金的一半，很適合用在航空領域。

為確保固定翼無人機測試時的安全性與順暢性，每次皆由彰化航天CRCAA飛行員洪尚仁試飛教練進行實機測試。洪尚仁說，每回試飛都是一項挑戰，包含很多不可確定的因素，在團隊一次次不畏挫折的努力下，無人機已成功完成數次飛行測試。

洪尚仁提到，無人機機體需要怠速才能安全落地，但團隊第一次試飛就出現問題，透露當時無人機引擎在空中未能減速，導致機體高速落地，造成無人機鼻輪與機頭折損，但也因為此次試飛，進而發現機體舵面結構急需要調整，洪尚仁解釋，通常試飛階段會準備多個機體以備折損，畢竟從失敗的過程累積修正經驗，才能有後續的安全飛行。

陳世樂強調，中正大學雖然沒有航太相關科系，但在機械系老師們共同努力下，在短時間內設計出相當出色的無人機且試飛成功，實屬難能可貴，目前中正研發無人機是希望未來能應用在救難、勘查地形等任務。

陳世樂解釋，通常在野外起飛條件沒有那麼好，為了克服固定翼無人機對起飛跑道的需求，中正目前正開發驗測彈射軌道，目前已完成2公斤量級小型無人機彈射驗測，將進一步開發彈射20公斤量級的中小型無人機，協助農業、地形觀測、氣候偵測、救難等任務執行。