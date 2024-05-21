39歲簡姓犯嫌犯下殺人未遂案，從基隆醫院逃脫，19日搭乘客運抵達北市松山區，到現在依舊下落不明，導致全台人心惶惶。女星謝忻發文，驚訝表示逃犯從基隆搭車到「台北市南京東路三民路口」，竟然跟自己的足跡完全重疊，讓她擔心地向警察喊話。

謝忻在IG限時動態轉發基隆簡姓犯嫌相關新聞，震驚表示：「昨天在基隆，今天跑來台北，完完全全跟我的足跡重疊，然後我剛剛從我家衝出去慢跑，過了南京三民路口，就發現這則新聞...大家要提高警覺！希望警察杯杯趕快抓到他」。

謝忻也同時在threads發文，無奈自己和嫌犯足跡重疊，相當害怕。網友紛紛提醒她注意安全，留言表示：「你跟髒東西真的很有緣啊...快去大廟走走」、「他應該沒錢搭捷運吧，我快焦慮死了」、「我公司在附近欸。別鬧...」，也有人曬出嫌犯照片，提醒大家注意安全，還有網友建議謝忻：「有考慮下一站去派出所嗎？」、「有考慮下一站投案(?)嗎」，謝忻則開玩笑表示：「我先投案也是個不錯的選擇」；網友也更正，嫌犯是5/19晚間就從基隆搭車到台北南京東路。