台中捷運21日發生砍人事件，廢死議題再度引發關注。新任法務部長鄭銘謙今天在立法院備詢被問起廢死立場，他強調，法務部主張死刑制度是合憲的，立場沒有改變，但既然已經在釋憲中，還是要靜待大法官憲法法庭判決結果。

立法院司法委員會今邀請鄭銘謙備詢，國民黨立委謝龍介質詢鄭時，詢問鄭對死刑的立場，鄭表示，法務部的立場，是主張死刑制度合憲，至於個人立場，則不適合在委員會上談。謝龍介追問，有要執行法務部的立場嗎？鄭銘謙回應，就看憲法法庭判決結果。

此話引起謝龍介不滿，質疑法務部不是反對廢除死刑？鄭銘謙回應，執行死刑是個嚴肅問題，但未等他把話說完，謝龍介再問，在憲法法庭裁決結果出來前，會執行死刑嗎？鄭銘謙再次強調，執行死刑是個嚴肅問題，既然現在在釋憲中，應靜待結果出爐，更何況，現在37名死刑犯都有申請非常上訴，在法律程序還沒走完的情況下，還是要靜待憲法法庭判決結果。

謝龍介說，若合憲，何時要執行？鄭銘謙回應，合憲解釋還沒出來，如果有涉及一定的結論，依照合憲的判決來做處理，他在等這個判決。