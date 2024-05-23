大陸第3艘航空母艦福建號日前完成為期8天的首次海試後，海事局發布航行警告，指長江口22日一大型船舶深水航道出口實施交通管制消息，似乎暗指福建號即將再度海試。前空軍副司令張延廷表示，海試間隔壓縮了，第三艘航母福建號節奏快，電磁彈射一下子就出來了。

張延廷22在中天《頭條開講》節目中表示，福建號上一次海試到5月8日，整個海試完畢，只隔兩個禮拜，就有第二次海試。

張延廷指出，福建號海試有3個特色，第一個特色，是我們感覺到福建號的神秘感會壓縮整個進程，讓它儘早列入作戰序列。第二次跟第一次海試間隔壓縮那麼近，神秘感讓它加速成軍， 也把整個海試的間隔壓近了。

張延廷接著點出，第二個特色，則是福建號的後勤補給及保修能力非常強，在5月1日到8日海試時，所有缺失後勤單位第一時間就能掌握，所有儀器相關的數據、指標，馬上就掌握，回去的時候馬上做。因為早就備料好了，所以零件、裝備要做調教的，立刻就做好了。這邊在海試，那邊則同步積極做整補。

張延廷更表示，第三個特色，是福建號的節奏放快。遼寧號、山東號成軍拖了好久，都在整補，現在卻不是如此。第三艘航母福建號節奏快，電磁彈射一下子就出來了，美國福特號只不過2017年才推出第一套電磁彈射，現在大陸中壓直流電，電磁彈射馬上就出來了。所以他推測，第4艘航母會更快出來，因為累積了前面的經驗。