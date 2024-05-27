分析師認為，日經的漲勢可能會被上揚的日本公債殖利率所壓抑，基準的10年期已經突破1%重要關卡，目前在1.021%附近，是2013年5月以來首次升破1%。

日本央行行長植田和男表示，將謹慎推進通膨目標框架，在實施多年的超寬鬆貨幣政策後，日本面臨的一些挑戰非常困難。不過，日本在走出零利率以及提升通膨預期方面卻大有進步。

半面上以半導體類股表現較優，像是NVIDIA供應商的愛德萬測試上漲1.7%。同時，專注於人工智慧AI的新創公司投資者軟體銀行上漲1.3%，快時尚成衣大廠迅銷也漲0.8%。