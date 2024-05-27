據悉，背後的最大股東是中國大陸財政部，至於深圳與北京等地方政府所擁有的投資公司也有投入。彭博社指出，深圳市政府一直在資助廣東省幾家晶片製造廠，想要幫華為擺脫美國多年來的制裁，礙於這些制裁，華為無法大量獲取進口的半導體零組件。

以歐美為主的大國已砸近810億美元製造下一代半導體，與中國大陸在爭奪晶片主導權的緊張情勢升溫。在過去10年左右的時間，中國大陸對晶片的投資毫不手軟，利用政府資金金援本土晶片業者，例如最具代表性的中芯國際（SMIC）等。

這個中國大陸最新的大型投資基金，也就是大基金3（Big Fund III），可看出北京政府想要重新推進並建立屬於自己的半導體供應鏈，因為美國呼籲像是荷蘭、德國、韓國以及日本等盟國，更加防範中國大陸取得晶片技術，並補上現有出口管制的漏洞。

中國大陸主要晶片類股27日大都走高，最大的晶片製造商中芯國際，在香港股市中一度飆升7.7%。公司規模較小的競爭對手華虹半導體（Hua Hong Semiconductor），股價也曾勁揚5%左右。