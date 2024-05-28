高雄今天清晨開始下起強降雨，但在昨（27日）晚間11點，於苓雅區和平路與五權街口，遭民眾發現道路出現坑洞，直徑約超過1公尺，警方獲報後立即前往交管，所幸沒有造成人車跌入受傷，高雄市工務局說明，該處為台水管線破裂，目前已由相關單位進場修復中，沒有造成管線停水。

根據警方消息，於昨天晚間11點39分，接獲民眾通報於苓雅區和平路與五權街口路面，發現直徑約1公尺道路坑洞，警方立即到場圍起三角錐，並架設警示燈提醒經過人車，沒有造成人車跌落受傷。

高雄市工務局挖管中心說明，該處坑洞為台水100mm水管破裂，於今天上午8點進場開挖修復，目前已完成管線修護，後續將由水利局將路面恢復，沒有造成管線停水狀況。

針對近日大雨，高雄市長陳其邁也說，已要求水利局在水閘門及抽水馬達都必須準備好，也持續留意低窪地區強降雨，務必在大雨來臨能夠將災害減到最低，也希望雨能夠集中在集水區，提供更多水量來因應極端氣候挑戰。