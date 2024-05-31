今天（31日）起鋒面開始接近，明天（6月1日）西半部及東北部地區雨勢明顯，下周日（6月2日）除了鋒面外還可能有中小尺度的低壓通過台灣，各地都可能出現持續時間長的降雨，加上東北風吹拂，北台灣將轉涼；至於第2號颱風「馬力斯」，預計將於明天凌晨登陸廣東，隨後強度會迅速減弱，因此颱風本身不會對台灣造成直接影響。

中央氣象署資訊顯示，明天在鋒面的影響下，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率；溫度部分，北部、東半部高溫約32度，中南部高溫上看35度，整體感受較為悶熱。

氣象署提醒，未來1周受東北風影響，各地天氣轉涼。（圖／氣象署）

下周日除了受鋒面影響，「馬力斯」颱風威力減弱後的低壓可能也會通過台灣上空，各地天氣會變得不穩定，降雨機率高，西半部及東北部有陣雨或雷雨，且雨勢較為持續，其他地區也有大雨或局部豪雨發生的機率，提醒民眾注意短延時強降雨等劇烈天氣現象；溫度部分，在大量降雨及東北風影響下，北台灣天氣將轉涼。

下周一（6月3日）起至下周三（6月5日）鋒面移動至巴士海峽，中南部、東南部有短暫陣雨，其他地區午後可能出現短暫雷陣雨；下周四（6月6日）起水氣增加，至端午節（6月10日）為止中部以北降雨機率明顯提高，其他地區偶有局部短暫陣雨。