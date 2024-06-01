鹿港飄香35年的蛋黃酥名店「新口味食品行」，純手工製作的蛋黃酥，皮薄餡香，層次風味分明。(新口味食品行提供)

「新口味食品行」的古早味綠豆椪，是老顧客才知道的限量隱藏版商品。(新口味食品行提供)

鹿港知名「新口味蛋黃酥」於6月1日至15日首度快閃台北新光三越南西店，帶來招牌蛋黃酥搭配可愛文青的禮盒包裝，搶攻端午送禮商機。(新口味食品行提供)

被喻為彰化鹿港隱藏版蛋黃酥名店的「新口味食品行」，以美味的蛋黃酥打響名號，成為蛋黃酥界的當紅炸子雞。即日起至6月15日，品牌首度快閃台北新光三越南西店搶攻端午送禮商機，除了帶來招牌蛋黃酥禮盒，還能加購限量的古早味綠豆椪。業者特別加碼祭出雙重好禮送活動，現場購買蛋黃酥禮盒，有機會抽中價值1299元的獨家限量巨無霸新口味蛋黃酥抱枕。

名列鹿港必吃的蛋黃酥老店「新口味食品行」，在當地飄香35年，以講究用料與製作品質的手工蛋黃酥，擄獲一票蛋黃酥控的嘴。店家的蛋黃酥有著層次分明的香脆酥皮、綿密紅豆餡，包覆著鬆沙可口的紅土鹹蛋黃，恰恰好的甜度與溫潤鹹香完美結合，讓人一吃難忘。

為了讓傳統糕餅能更貼切年輕族群，擴展品牌的深度和廣度，今年新開幕的「新口味鹿港店」，更結合咖啡與台灣茶品，將蛋黃酥打造成時髦的台式下午茶，同時發揮創意，將蛋黃酥變成超Q萌的文創商品，包括此次快閃搶先曝光的巨無霸蛋黃酥抱枕、蛋黃酥陶瓷吸水杯墊、手繪明信片等。業者透露未來也將推出一系列兼具實用和趣味的蛋黃酥周邊商品，一圓酥迷們的收藏心願。

這次品牌期間限定快閃台北新光三越南西店，跳脫蛋黃酥給人的傳統印象，特別設計出文青風快閃攤車，搭配同款可愛文青的禮盒和趣味文創好禮吸引年輕客群。除了有招牌蛋黃酥，還帶來老顧客才知道的隱藏版商品「古早味綠豆椪」，皮薄酥脆，搭配自製新鮮豬油炸過的噴香油蔥與滷肉餡，裹上綠豆沙，入口越嚼越香，充滿濃濃的懷舊滋味。「古早味綠豆椪」原本只有在「新口味」本店才能買到，配合快閃活動，現場購買蛋黃酥禮盒可用150元優惠價加購2入「古早味綠豆椪」。

快閃期間，民眾買蛋黃酥禮盒，有機會抽中價值1299元的獨家限量巨無霸「新口味」蛋黃酥抱枕，直徑60公分的大尺寸和逼真的造型格外吸睛；單筆消費滿1200元，再加抽蛋黃酥禮盒、蛋黃酥陶瓷吸水杯墊、手繪明信片和各種超Q的蛋黃酥文創好禮。