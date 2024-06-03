吃到飽餐廳讓許多民眾可以一次享受多種菜色，其中有些台式素食餐廳選擇「做佛心」，只要1、2張百元鈔票就能吃到飽。一位網友近日分享平價台式吃到飽餐廳的6種客人，包括平常不吃素的年輕人、麻煩老人、肌肉健身仔、素食怪咖、強制學佛宗教仔、和尚尼姑，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，平價台式吃到飽餐廳常常出現6種客人，一是平常不吃素的年輕人，通常是因為價位不貴、選擇性多樣、最近吃太多肉才入場消費；二是麻煩老人，通常都會一大群人進場，且大多都很不禮貌，講話超吵超大聲、夾菜到處插隊或是擠來擠去，甚至是噴口水進入菜盤造成食安問題，且常常偷偷打包食物，被抓包後裝可憐，但下次消費還是繼續偷打包。

原PO指出，三是肌肉健身仔，進入餐廳挑選營養價值高的蔬菜結帳後，默默吃完就趕快走人，通常會穿著運動衣配運動包，像是剛健身完的樣子，「有禮貌又安靜根本是典範」；四是因為各種原因堅持吃素的吃素怪咖，通常外表很怪、講話也很怪，併桌時常會發出怪聲或是身上飄出異味，身材不是過胖就是過瘦，喜歡不剪指甲、穿拖鞋，讓人覺得噁心，「重點是如果你不小心眼神對到，有機會開啟他們的纏人模式，會開始莫名跟你搭話」。

原PO說明，五是強制學佛宗教仔，通常是看起來很煩人的阿姨，吃飯時會順便傳教，老闆不會阻止反而會默默助攻，搭話時瘋狂傳教、要人家去佛堂，「你拒絕沒關係，反正下一次她看到你會繼續傳」；六則是和尚尼姑，通常會有點年紀、開著車去吃飯，雖然模樣純樸，錢包卻藏了一整疊千元大鈔，消費時車子亂停在餐廳門口，警察要求移車時不甘不願，「很喜歡把自己是出家人掛在嘴邊，如果這家店對出家人沒有打折，那他們通常不會來消費」。

對此，許多網友紛紛回應，「怨念很深吶」、「你研究得真透徹…」、「素食系？」、「素食恐怖份子」、「我因為家人吃素以前常去這種餐廳，花了20年才總結出來的經驗，你竟然能這麼短時間就參透了」、「歡迎收看素食星球頻道」、「看來您是個吃到飽專業戶」。

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