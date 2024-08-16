網友好奇，國家警報比地震提前3秒響有什麼用，引起討論。（圖／黃朝郁攝）

今（16）日上午7時許台灣東部海域發生規模6.3強震，全台除桃園、高雄及屏東全都響起國家警報，不過有網友好奇，提前幾秒收到警報到底有什麼作用，如他自己就只是到魚缸旁邊確認水會不會溢出來而已，但也有人反駁，光是有時間可以關火或是找地方躲避，就是很大的幫助了。

一名網友今日在PTT八卦板表示，今天的地震國家警報確實有比地震還要早響，他自己提前約3秒收到，趁機跑到魚缸旁邊看著裡面的水搖來搖去，最後沒有溢出來，也讓他好奇詢問，就算警報提早10秒發出，「住在高樓的人是能幹嘛？」

其他人則說「你在煮飯的話可以馬上關火啊，避免災害懂嗎」、「3秒很多好嗎，完全夠你找地方躲」、「地震又不是一開始就搖最大，多爭取幾秒跑不好嗎」、「光是有時間關火或離開較危險的地方就是很大的幫助了好嗎」。

也有人酸「讓你提前把褲子穿起來，至少被發現的時候比較體面」、「覺得預警沒用你可以把手機警報關掉啊」、「讓你搶發文啊」、「你不想跑別人想跑，不用說這些沒幫助的話」。