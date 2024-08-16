台北市公共工程領域表現卓越的工程團隊和工匠師傅，透過嚴格的評選，最終選出31件工程，圖為南港立體連通平台及其附屬綠化設施統包工程。（台北市工務局提供／劉瑋晴台北傳真）

「台北市政府公共工程卓越獎」及「台北市政府卓越匠師獎」是表揚過去1年在台北市公共工程領域表現卓越的工程團隊和工匠師傅，透過嚴格的評選，最終選出31件工程及9位師傅獲得此殊榮。工務局長黃一平表示，評選過程不僅考量工程的技術性和創新性，更重視工程對於台北市長遠發展和市民生活品質的貢獻。

16日由台北市副市長李四川出席頒獎典禮，向在施工、設計、監造及專案管理等工作上辛勤努力的專業團隊成員致敬，李四川表示，過去1年台北市政府共執行了1425件公共工程，內容包含道路橋梁、河川水利、公園綠化及社宅學校等多項城市基礎建設，經過層層篩選，最終選出土木類19件、水利類6件、建築類4件及設施工程類2件，合計31件工程脫穎而出，獲得卓越獎殊榮。

黃一平表示，台北市政府除了公共工程卓越獎外，也設立「台北市政府卓越匠師獎」，專門表彰對台北市公共工程作出卓越貢獻的一線工程團隊人員，今年報名為13人，最終決選9人獲得匠師獎的殊榮，這些獎項的設立不僅是對優秀工程人員的榮譽，更是鼓勵他們在工作中繼續追求卓越、精益求精。

工務局說明，這些獲獎工程展現傑出的專業技能和執行水準，為台北市的城市發展作出關鍵奉獻，另外，參與評選的專家委員也會提供專業回饋和建議，協助提升台北市公共工程的管理效能和質量水準，為台北市的城市建設和公共服務注入新的刺激與生命力。