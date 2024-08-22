台北市著名觀光景點「寧夏夜市」，位於台北市大同區的寧夏路，該路段自2012年更新為高壓磚鋪面後，在車輛行駛、攤商營業以及觀光人潮的負載下，造成鋪面老化破損、鬆動的情形日益明顯，為此台北市新工處預計今年9月至11月辦理平陽街至民生西路段的磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來也就更加舒心。

台北市新工處工務科科長蕭志龍表示，大同區寧夏路「平陽街至民生西路」範圍，因日間車輛行駛及晚上夜市活動，經年累月的使用下，除高壓磚路面老化外，也已有部分磚面鬆動情形產生。

他說，經地方民意反映、新工處專業評估後，納入今年度計畫辦理該範圍的路面高壓磚更新改善作業，本次除路面高壓磚更新外，將一併辦理西側溝蓋板更新作業，並協助市府市場處辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預定11月可全部施作完成。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪指出，由於施工範圍緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採「一半封閉施工，一半開放使用」的方式辦理施作，初期將全日封閉蓬萊國小側、東側路面，待東側路面高壓磚施作完成並開放通行後，接續辦理全日封閉西側道路。

他說明，施工期間預定自今年9月1日至11月中旬，每日施工期間則為上午8時至下午16時止；另施工期間未封閉之夜市區域是否如常營運，則由寧夏夜市自治會與攤商協調確認中，期許本路段老舊鋪面全面更新完成後，整體道路品質及平整度大幅躍升，行人和車輛使用道路更加安全順暢，週邊整體環境優化提升，提供民眾更美好的逛夜市體驗。