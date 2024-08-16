交通部公布8月3至9日交通事故24小時死亡資料，上周全台整體死亡人數達27人，行人有6人，縣市部分整體死亡人數最多的前二名為新北市、桃園市各4人，行人死亡則為台中市、台南市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及花蓮縣都各有1人。交通部針對與去年同期相比改善績效不佳的縣市及單位，已發文提醒要求積極改善。

交通部表示，今年1月1日至8月9日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1003人，較去年同期減少97人，減幅為8.8％，行人則有125人，較去年同期減少5人，減幅3.8％。

整體死亡最多前四名為桃園市104人、新北市90人、台南市89人、屏東縣89人；行人死亡最多前四名為桃園市16人、台中市13人、高雄市12人、台南市11人。

交通部指出，上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，車與車事故包括路口交岔撞4人、側撞4人、追撞2人、對撞1人、同向擦撞1人、撞路邊停車1人。另車輛自撞有撞電桿2人、撞山壁1人、撞路桿1人、撞橋梁1人、撞建築物1人、路上摔倒1人、衝出路外1人。行人死亡部分有穿越道路中2人、同向通行中2人及其他2人。

交通部也公布截至8月14日民眾通報工程改善件數，8月8至14日通報成案件數新增51件，完成21件，另累計從今年1月1日至8月14日通報成案件數為513件，共完成365件。

上周行人死亡6人為7月公布以來每周的最高值，交通部提到，上周行人死亡人數確實比較多，問題仍是車輛未停讓行人，以及有特殊案例造成車輛反應不及，目前針對改善效果不佳的縣市，已在年初請各縣市設定每月與去年同期比較的下降目標值，日前也有發文給地方政府提醒，須積極一點改善績效。

交通部統計今年1至7月的A1整體或行人交通事故死亡人數未較去年同期降低的縣市和單位，已發文提醒的有，A1整體交通事故死亡人數未較去年同期降低的縣市及單位：桃園市、屏東縣、國道、金門縣、嘉義市、新北市、澎湖縣、基隆市、台東縣等9個縣市及單位。

另行人交通事故死亡人數未較去年同期降低的縣市及單位：新竹市、高雄市、台東縣、新竹縣、嘉義市、台南市、國道、新北市、南投縣、屏東縣等10個縣市及單位。

交通部分析屏東縣行人事故個案，8月4日再屏東車城尖山路段，B行人駕駛曳引車臨停逾肇事地南向外側機慢車道，下車站立於曳引車右側外側路肩上，A車沿台26線尖山路段北向南行駛，疑因恍神衝入南向路肩撞擊B行人送醫搶救仍宣告不治。

這起案例改善措施包括加強宣導用路人充分休息再開車上路，勿疲勞駕駛及勿隨意停車等道安觀念，交通工程改善建議部分，經查現場道路分向標線、路面邊緣、減速標線等設施尚屬明確，未有不合理設置情形，經現勘研議後無改善建議。

交通部提醒，開車時勿有切西瓜行為，容易撞到庇護島與行人，左轉時不要搶快，行駛到路中心處再轉彎，否則有可能因視線關係不容易發現有行人，就發生碰撞意外。