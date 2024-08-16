民眾黨爆發政治獻金風波，中評會今（16）日決議，下周邀請時任競總總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師、黨員端木正到場說明後，再進行議處。黃珊珊表示，她一定會按照程序去中評會說明，也一定會尊重決議。她並強調，包括會計師在內，沒有一個人是故意要做這樣的事，事情發生了就面對，釐清責任、還原真相是最重要的。

中評會今召開評議會議，依「中央評議委員會違紀調查執行辦法」第6條啟動調查程序，7位委員全員出席開會釐清事實、了解過程。經充分討論後，按第7條規定將請當事人出席陳述說明，決議將於下周邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明。黃珊珊今在立法院受訪表示，她剛接到通知，所以如果邀請的話，她一定會到。

針對黨內要求她主動請辭立委，黃珊珊先指出，在參選初期，他們是一個篳路藍縷的團隊，一開始人力非常得少，去過台玻大樓的就會知道，只有幾個位置，所以競選團隊當時分工很精簡，人力的確不足，但選務很繁雜，財務更加繁雜，整個團隊在工作上面，他們非常認真跟努力的分工，各司其職、相互尊重，當然也會互相信任。

黃珊珊說，這次避不開所謂的外部風險，整個過程，他們沒有把事情做好，本來就應該要負責任，所以民眾黨會負責任地把所有相關資料做完整比對後，再一一地跟社會大眾說明；而現在相關資料都已經送到檢調單位，會在有限的範圍內，盡速把相關的問題一一釐清。

黃珊珊表示，民眾黨發生這麼大的事，中評會本來就會啟動調查，他們會虛心接受，也會尊重中評會的決議，所以會按照程序去中評會說明，希望讓大家知道民眾黨在整個選舉過程中，非常盡心盡力，但的確是人力不足，沒有把事情做好，也希望大家能夠體諒。

黃珊珊說，現在同仁都非常惶恐，包括會計師在內，沒有一個人是故意要做這樣的事，事情發生了就面對，釐清責任、還原真相是最重要的。

黃珊珊重申，她一定會尊重中評會決議，因為對一個政黨來說，不是個人問題，而是整件事情還是需要被釐清，還需讓責任歸屬更清楚，而不是只是用這樣的方式，然後保全自己而已。

媒體追問，怎麼看前立委蔡壁如表明要她負全責？黃珊珊說，每個黨內都會有不同的意見，這是很正常的事情，也都尊重大家的意見，這是一個多元的政黨，但捫心自問有沒有把事情做好，該做的事做好了沒有，現在要釐清的是責任，而不是單純的個人的問題。