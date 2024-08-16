高雄市府在岡山機15用地打造新行政中心，由尚發營造獲選為最優申請人，預計投入81億加入公托、商業空間。（高雄市都發局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市府在岡山機15用地打造新行政中心，日前公布招標結果，由尚發營造獲選為最優申請人，預計投入81億加入公托、商業空間，最快今年底前動工、2029年完工啟用，副市長林欽榮說，新行政中心能成大岡山發展中要推力。

林欽榮副表示，機15新行政中心由尚發營造獲選為最優申請人，鄰近筧橋一旁的機15用地，將闢建合署新行政中心，未來規劃區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位進駐。

林欽榮說，該址將成為岡山地區民眾洽公的行政核心區，搭乘捷運即可到達，現址則搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓，新舊址將同時開發，期待成為驅動大岡山地區再發展的重要推力。

都發局表示，申請人估計全案將投入約81億，市府除可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處廣停及1處綠地，同時申請人也承諾將於行政中心額外捐贈220坪公托中心，防洪標準也將提升至100年以上，後續將與最優申請人進行議約，預計於113年底前完成簽約。

都發局補充，新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，並提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規劃構想，將請日本國寶級大師隈研吾打造，以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等一系列的建築手法，提供洽公民眾更好服務。