黃冬富教授一生投入美術史研究、藝術教育與創作，為南部美術史建立扎實基礎。（高雄市文化局提供／任義宇高雄傳真）

資深作家吳錦發從事文學創作逾40年，書寫主題多元，極具有在地及國際影響力。（高雄市文化局提供／任義宇高雄傳真）

布農族詩人卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端堅持用母語從事文學創作，致力於部落文化資產保存與教育。（高雄市文化局提供／任義宇高雄傳真）

藍色狂想創辦人紀華麟，長期不畏艱難地投入流行音樂產業界，為高雄獨立樂團與流行音樂環境奠基。（高雄市文化局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市文化局今天公布年度「高雄文藝獎」得獎名單，經評審團激烈討論後，從37件推薦名單中，評選出5名得獎者，分別是黃冬富、吳錦發、卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端、紀華麟與巴洛克獨奏家樂團等5名得主，高雄市長陳其邁說得獎者皆在地深耕多年，將於今年底舉行典禮進行表揚，還可獲得50萬獎金。

文化局介紹，黃冬富出生於雲林，現定居於高雄一生投入美術史研究、藝術教育與創作，開啟持續超過40年的台灣美術研究，為南部美術史建立扎實基礎；資深作家吳錦發出生於高雄美濃，從再台灣時報副刊發表第一篇小說事〈一個死囚的歲月〉起，持續文學創作逾40年，書寫主題多元，極具有在地及國際影響力。

布農族詩人卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端堅持用母語從事文學創作，因意識到部落文化正逐漸消失，因此致力投入於部落文化資產保存與教育，並參與原住民語言教材的編纂，真正將原住民文化落實教育，以期待找回正在消逝的語言與文字。

而藍色狂想創辦人紀華麟，長期不畏艱難地投入流行音樂產業界，為高雄獨立樂團與流行音樂環境奠基；成立20年的巴洛克獨奏家樂團則積極從事音樂推廣與民謠保存，國內外巡演從未間斷，藝術能量蓬勃。

文化局表示，「高雄文藝獎」今年共受理37件推薦案，評選會議由高雄市政府張家興副秘書長主持，邀集盧明德、劉富美、鄭家鐘、蔡素芬、李金鴦、林生祥、王御風與文化局副局長簡嘉論等人擔任委員，經熱烈推薦、審慎討論及不記名投票後，評選出5位得主，預計於今11月舉行頒獎典禮，每位得獎人可獲頒奬座及獎金50萬元，

高雄市長陳其邁說，今年5名得獎者專注於各自藝文領域，均是在地深耕多年的藝術家與演藝團隊，累積深厚成就並持續創作，同時提攜後進，不遺餘力，具有在地性、特殊性及影響力等特質，貢獻卓著，實至名歸。