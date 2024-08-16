今早上7點35分花蓮外海發生規模6.3地震，除桃園、高雄及屏東等3縣市，許多民眾被國家警報嚇醒，一名男子以一封2元來計算，發送一次國家警報至少要花4000萬，問國家警報簡訊要錢嗎？貼文引發熱議，還釣出立法委員林俊憲回答，他表示這種簡訊是細胞簡訊，「不用花錢喔！」

原PO今（16）日在《Threads》指出，好奇國家警報的簡訊需要花錢嗎？假設一則簡訊2元，這樣發一次就要4000萬了吧？

原PO並沒有解釋他的數字從何而來，但根據中央氣象署地震測報中心副主任許麗文表示，除高雄、屏東和桃園沒有發布警報，幾乎全台都有收到國家及警報。

今上午7點35分發生規模6.3地震，不少人被國家警報嚇醒。（圖／手機畫面）

貼文有39萬人次瀏覽，吸引網友熱烈討論，也釣出立委林俊憲留言，他解釋這種訊息叫做細胞廣播，「不用花錢喔！」這跟傳統點對點簡訊用的系統不一樣，細胞廣播系統是政府當年在開放競標4G頻段時，就有加入的條件，要求得標者必須建置細胞廣播控制中心，再與國家災防科技中心串接後才正式上線，因此沒有計費的問題，是政府要求得標營運商應負的社會責任。