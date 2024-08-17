宜蘭、花蓮外海連2天發生規模5以上地震，國家警報狂響，有不少民眾發現，警報比地震快約3秒，一名網友好奇詢問，這次國家警報雖然在地震來襲前就響起，但僅提早幾秒而已，到底能幫上什麼忙，結果釣出演員潘逸安老婆、2寶媽Vivian說，就是因為這幾秒的時間，讓她能夠即時拿出枕頭保護孩子。

昨（16）日早上7點35分，花蓮近海發生規模6.3地震，不少民眾還在睡夢中就被國家警報嚇醒，網友在threads貼出國家警報的截圖，好奇說「有時候都在想，這種快幾秒的警報到底能幫上什麼？」

文章上線後吸引超過千人留言，紛紛喊「我也很好奇那幾秒可以幹嘛欸，我收到通知的時候愣一下，然後就開始搖了，對我來說有點沒用」、「朋友因為收到警報沒踏進電梯，超有幫助好嗎」、「如果你剛好在梯子上，你就會很慶幸有這幾秒的時間了」、「關機台、關瓦斯、找柱子、拿手機，很多事情可以做」。

Vivian也留言附上一個淚眼汪汪的表情符號，說這兩天的警報其實都蠻有用的，因為比地震來得更早，讓她有充裕的時間拿枕頭保護孩子。