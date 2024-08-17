國防大學舉辦深造教育畢業典禮。 （軍聞社記者呂尚俞攝）

國防大學校長劉志斌上將16日主持「國防大學軍事深造教育113年班聯合畢業典禮」，期許畢業學員從此刻起，成為部隊的核心戰力、國軍中、高階幹部的新血輪，更代表國軍前進的新動力，肩負守護國家安全的責任。

典禮上午在國防大學率真校區舉行，劉校長先後頒發畢業學員代表結業證書、績優學員獎狀與外籍學員軍種獎章，恭喜他們順利完成軍事深造教育課程，為個人軍旅增添豐富學養。

劉校長致詞時提出「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「推動國防改革，強化防衛力量」及「精進領導統御，成就團隊榮耀」等3點與畢業學員共勉。

劉校長表示，軍人所肩負的責任與使命，攸關國家的命脈與社會的安定，所以，軍人沒有選擇戰場的權利，只有全力以赴的責任。踏入軍旅的那一刻起，就要秉持國家、責任與榮譽的信念，歷練基層，領導官兵；面對敵情威脅與挑釁，肩負起「為中華民國生存發展而戰、為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」的責任。

當前，國際情勢仍然複雜多變，劉校長指出，面對中共各種常態化的灰色地帶襲擾，破壞臺海的和平穩定，升高區域緊張情勢，並透過認知作戰，動搖民眾對國軍的信任，打擊民心士氣。因此，國軍要秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的原則，積極應處周邊情勢，先制主導認知戰場，讓世界看見臺灣的防衛韌性。

劉校長強調，「千軍易得、一將難求」，這句話足以說明卓越的領導者，對於軍隊的重要性，以及人才培養的不易。學員們都是國軍未來的將校人才，不僅要有克敵制勝的戰略思維，更須具備高尚的武德修為，以及卓越的領導統御能力，作為主官、主管，要在生活中以身作則，必須明瞭領導統御的真義，訓練中以身示範，作戰中臨陣當先，使部隊戰力更加堅若磐石。