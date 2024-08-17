封測大廠矽品精密工業公司彰化廠，2001年起號召員工每月自發性捐款100元幫助彰化家扶兒童，並成立矽品家扶佰元俱樂部，迄今已認養150名家扶兒童，同時持續捐助扶幼專款與助學金，期盼家扶兒童在有足夠資源的環境下成長，讓愛循環。

彰化家扶自2019年起，每年暑期課輔班成果發表會都會結合矽品公司頒發助學金給家扶兒，今年已邁入第6年，累計360名家扶兒受惠，今年由矽品人力資源處經理徐美惠頒贈12萬元助學金給60位成績優良的家扶國小學童，

徐美惠表示，矽品在彰化二林、和美都有設廠，希望將人才留在彰化，鼓勵家扶兒持續勤勉向學領取助學金，未來能投身半導體產業，很期望家扶兒童努力學習，未來有機會成品矽品公司的一份子，成為優秀的科技人才。

矽品在彰化和美設廠多年，除扶助彰化家扶兒童，自2021年起，陸續贊助和美地區優秀學生獎學金、認養道東書院綠美化，迄今由矽品暨日月光文教基金會捐助超過2百多萬元，幫助和美地區近500名優秀學子。

陳姓學生自幼父母離異，母親早逝，由祖父母扶養，雖然家境清寒，但仍保持樂觀開朗的生活態度，陳生家中三姊妹自高中時開始領取矽品獎學金，減輕許多求學期間生活負擔，幫助極大。就讀大學社工系的陳姓學生希望未來能考取觀護人，為社會貢獻一己之力。

矽品人力資源處員工服務部經理黃相萍指出，矽品多年來深耕彰化、回饋地方，加上公司提供多樣化職涯發展路徑、利潤分享的獎酬制度與豐富多元的福利活動，希望有更多學子投身半導體產業，接軌AI浪潮，成為台灣未來半導體產業的菁英。