美國陸戰隊13日宣布，「第15陸戰隊遠征支隊」（15th MEU）官兵，日前首次在兩棲船塢運輸艦「桑默塞特號」（LPD 25）飛行甲板上，操作LAV裝甲偵察車進行實彈射擊演練，為未來美軍船艦防衛能量，再添可靠戰力。
美陸戰隊新聞稿指出，「第15陸戰隊遠征支隊」第5團1營所屬輕裝甲偵察連官兵，8日在「桑默塞特號」甲板上，進行「小艇行動小組綜合訓練」（integrated small craft action team training）演練課目；以「桑默塞特號」周邊區域發現敵方目標為想定，6名陸戰隊員操作2輛LAV甲車上的M242型25公厘鏈砲，朝目標射擊並成功解除威脅。
輕裝甲偵察連連長邁爾斯少校表示，此次訓練驗證輕型裝甲車，可有效強化遠征特遣部隊的防衛能力，經由本次演訓，陸戰隊員已理解如何在船艦上執行類似任務，此寶貴經驗往後也可作為培訓藍圖，進一步提升陸戰隊官兵的整體作戰技能。
「桑默塞特號」和其所搭載的「第15陸戰隊遠征支隊」，過去7個多月皆在印太地區前進部署，期間5度和區域盟友一同參與各式聯演，充分展現美軍強大且完整的快速打擊能量；而該艦結束部署任務後，已於13日返抵加州聖地牙哥港。
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