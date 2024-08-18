民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，柯競選總統期間的競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗等人，日前遭移送民眾黨中評會調查，目前尚無結論。對於外界開鍘黃珊珊的聲音，資深媒體人黃揚明認為，鍘了不僅恐被黃珊珊反咬一口，柯文哲可能也會出事，因為當初是柯找她擔任總幹事，這樣下去事情會追究不完。

黃揚明昨（17）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，若民眾黨16日的中評會就想有個結果，可在當天就邀請黃珊珊等人到場說明，但不能直接開除他們黨籍，若有這種情形發生，他們肯定會尋求法律途徑，指控黨中央沒有循正常程序。

黃揚明接著說，各政黨在處理牽扯到有立委職位的黨員去留案件時，應該要更為慎重，黃珊珊是不分區立委，因為有民眾黨黨籍才能當立委，此時若開除、鬥她，並且被她找到破綻反咬一口，恐怕連柯文哲也會跟著毀了。

至於民眾黨是否要開鍘黃珊珊？黃揚明直言這意義不大，若真的這麼做，柯文哲恐也要負責，因為黃珊珊是被他找去當幹事長，到時候事情可能會追究不完。最後，黃揚明也提到，假帳案還沒結束，對民眾黨而言，該如何平安度過此次危機才是重點，由於假帳案案情不排除會擴大，所以民眾黨中評會「何不讓子彈再飛一會兒？」