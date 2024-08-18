民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案爭議不斷，名嘴李正皓爆料，北市府2020年3月10日的「神祕會議」，才是一切的起點，並暗指前北市副市長、民眾黨立委黃珊珊是牽線人。黃珊珊今（18）日回擊，她是府會總聯絡人，議員便當會她幾乎都在場，全部公開透明，「沒有任何的秘密可言，不用再故意指桑罵槐。」

李正皓昨在臉書指出，2020年3月10日在台北市政府召開神秘會議，這個會議結束後7天，京華城的陳情信就到了，陳情信收到後2天，柯文哲市長辦公室就用「市民陳情案件」的理由交都發局辦理。

李正皓並稱該場會議在場的人就是介紹京華城給柯文哲的人，且是名位高權重、北市政商關係良好的女性；李質疑，如果該女性是整起事件的牽線人，那麼柯要是被起訴圖利罪，那她會不會也有圖利罪的嫌疑呢？

柯文哲今上午受訪稱，那場會議是北市國民黨議員應曉薇的便當會，李正皓立刻回應，他要柯回答，「整件京華城案子黃珊珊扮演什麼樣的角色？」

對此，黃珊珊向《中時》表示，便當會是議員跟市長例行的會議，這是公開的，各機關的人都會在現場，沒有什麼秘密會議。

黃珊珊強調，因為她當時是府會總聯絡人，63個議員去跟市長便當會時，只要她沒有其他會議，一定會在現場，因為總聯絡人也要負責跟議員溝通，基本上3個副市長，相關局處首長都會在現場。

另外，對於國民黨北市議員游淑慧質疑，為何負責督導都發局的時任北市副市長彭振聲未出席，黃珊珊回應，大家有其他的行程或重要會議，就會去跑其他的行程，但因為她自己是府會總聯絡人，會盡量排開行程，除非生病，不然她一定到。

黃珊珊強調，市府的所有的議員座談會，3名副市長都會盡量出席，且這是公開資訊，全市府都會收到會議記錄，「沒有任何的秘密可言，不用再故意指桑罵槐」。

對於為何便當會結束後7天市府就收到京華城的陳情信，黃珊珊回應，「這不是我的分管」，她說這些業務都會分到各單位去處理，市長裁示之後就是各單位的事情，至於之後怎麼樣，那就是各單位要去負責說明，她是負責管理、聯絡議員的事情，看市府有沒有好好回應。

最後，黃珊珊再度重申，她是總聯絡人、當時副總聯絡人是陳慶安，就是列管議員關心的事項，府會聯絡室就是要負責追蹤市府有沒有好好的回應議員的請求，不會列管「誰要去做什麼事」，市長做完決策之後就交給各局處去分層負責了。