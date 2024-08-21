針對持續延燒的政治獻金假帳事件，民眾黨中評會昨（20）日做出決議，時任民眾黨主席柯文哲總統競辦總幹事黃珊珊停權3年，資深媒體人黃揚明點出，停權代表喪失被提名等黨內權利，這對黃珊珊而言，絕對是次「政治能量極小化」事件，之後她的能量在民眾黨內就沒有影響力了。

針對黃珊珊遭停權3年一事，民眾黨發言人吳怡萱今表示，善後小組不受影響，黃目前仍負責善後小組召集工作，而相關同仁也還在進行查帳，會盡快找齊所有單據並對外說明。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，當黃珊珊被停權後，就不能有任何黨的權利，在面臨選舉時，黨也沒辦法徵召她，「所有參加黨內初選、代表黨出去參選的權利都沒有了」，這對黃珊珊而言，絕對是一次「政治能量極小化」的事件，之後她在民眾黨內也就沒了影響力。

黃揚明接著說，若黃珊珊還想選舉，可以退黨以無黨籍參選，但問題是這麼做後，不只很可能會流失大量支持，也會被視作背叛民眾黨主席柯文哲的行為，所以可說是種自尋死路、政治自殺的行為。因此，黃揚明認為，黃珊珊的政治路現在已跟柯文哲綁在一起，「柯倒她也會倒，她倒柯也不會好」，他指出，這種現象是從2022年黃珊珊以無黨籍身分參選台北市長、柯文哲力挺她之後，一路延續至今，注定現在假帳案爆發後，兩人無法切割。