隨著時代演進，取得資訊的來源也越來越多元，除了閱讀投資相關書籍以外，年輕投資人也偏好從網路世界的理財達人族群中吸取實戰成功經驗，本報專訪《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》版主碎念女子，以及《給存股族的ETF實驗筆記》作者小車，汲取理財精華分享給年輕投資人的理財建議。

碎念女子表示，對於大多數年輕人以及剛進入投資領域的新手來說，ETF是最容易理解及分散風險的商品，相比之下，投資型保單通常大多數人不會仔細研究投資的內容是什麼，僅透過每月的帳單了解投資績效。但是其實設計越複雜的商品，投資人不光是難理解，被額外收取的費用也會較ETF來得高。

面對資金有限及無從下手的年輕投資人來說，碎念女子建議，首先以「釐清投資目的」為需求來考量，舉例這一年很夯的高股息產品，很多年輕人認為是「打造被動收入」，但實際上，年輕人資金投入有限，買入後能領到的「息」相當有限。

若是以「資產增長」為目標的投資人，建議挑選「市值型」商品，舉例在台股掛牌的ETF中，台股、美國、日本的市值型ETF均有商品可供選擇，上述三個區域「市值型」標的，是長期投資的方向。鑒於成長趨勢明確且長期（5年、10年甚至更長）報酬累積下來，相比於高股息產品，報酬率更有感。

面臨經濟波動跟市場不穩定時，定期定額的長期投資不停扣的投資人就不需要太擔心，當然如果是有設定獲利目標的投資人，例如獲利20%、30%，想要先落袋為安，也不會是不好的事情。

此外，「總體經濟」絕對是新手投資人進入市場必須學習的財經知識之一。例如幾年前全球均看好大陸、香港市場，也有業者看好越南市場，不幸的是這幾個市場股票及ETF表現呈現負成長甚至腰斬，但若同一時期把資金放在台灣、美國、日本甚至印度市場，報酬率大幅度的打敗大陸及香港。

碎念女子在出社會後的1年開始一頭栽進投資理財領域，認為投資理財的主要目標就是「要把死薪水活化」，相信絕對沒有「懶人投資」這種好事，如果丟錢進去就可以賺錢，自己都不用學習、思考，那這樣股民大概都賺飽了，完全不需要研究，業者也不需要開發新產品，若能去理解產品、市場等這些知識，對於自己要做短線交易或長期投資，都比較能夠提高自己的勝率，而且也不用被理專、營業員推銷，很多時候看久了自己甚至可以懂得比理專、營業員多。

小車表示，理財的第一步是需先擁有半年至一年生活費的緊急備用金，這筆資金不能拿來投入股市，下一步開始從每個月薪水一撥款就自動轉進證券戶，進行定期定額。

對於從來沒有買過股票的人來說，由於行為養成需要時間增強，雖然高股息ETF長期而言比不上市值型ETF，但在盤勢下殺時，跌幅通常也不會那麼大。

當大盤處於相對高檔時，雖然市值型與高股息型ETF價格很高很貴，但高股息因為殖利率高，因此股價會有天花板，市值型ETF就如同精品包、高股息ETF就如同平價包款，在台股於相對高檔時可以分批小額分批買入高股息ETF，而在大盤急速下殺時，就如同精品包與平價包同時打八折時，反而可以選擇加碼市值型ETF。

在ETF標的選擇上，可以參考《給存股族的ETF實驗筆記》中的四個原則：

一、選股邏輯：篩選機制須符合自身的需求，基於長期持有的思維，不會選擇大動作更換標的的ETF，而成分股中至少要有三分之二是自己認同的好公司，若產業平均配置的話，風險也會相對較低。

二、ETF的規模和流動性：確保當日買賣交易時不會有問題。

三、投資市場屬性：選擇投資在自由經濟市場的標的，例如台股與美股等。

四、一年以上觀察期：最終報酬率還是要眼見為憑，觀察其填息率以及整體報酬率表現。