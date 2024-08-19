分析師指出，日經上周周線大漲8.7%，漲幅創2020年4月以來最大，因為對美國經濟暫時免於衰退，加上日圓反轉升值告一段落。目前，日圓兌一美元在147價位上下，跟日企預估值144至145之間的差距不大。

在本周舉行的全球央行年會中，主席鮑爾應該會重複7月說過的話，那就是非常接近，或者是接近該實施寬鬆的貨幣政策了。交易員預估聯準會將在9月例會降息1碼，也就是25個基本點的可能性為76%。在更前一周，市場臆測聯準會下個月降息2碼，也就是50個基本點的機率超過50%。

個股走跌居多，包括東京威力科創跌1.7%，人力銀行業者瑞可利大跌2.63%，快時尚成衣大廠迅銷跌1.1%。另外，豐田汽車跌1.4%，本田則小漲0.2%。海運逆勢走高，商船三井漲1.23%，日本郵船漲1.67%，川崎汽船也小漲0.1%左右。

經濟數據方面，日本6月核心機械訂單，不包括船舶以及電力公司的訂單，月增2.1%，達8,761億日圓，不只比5月減少3.2%亮眼，且是自3月以來首次成長。不過，有色金屬大跌59.9%、紙漿與紙張大跌54.0%，同時，食品和飲料也大跌51.5%。