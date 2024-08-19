馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受廣播專訪。（摘自hitfm）

民眾黨主席柯文哲指派民眾黨立委黃珊珊主責善後小組。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，柯文哲在危險關鍵時刻沒辦法處理黃珊珊，以後也不會處理，未來柯會跟黃珊珊綁在一起，「從政治上來說，黃珊珊確實過關了」，但黃珊珊若主導未來民眾黨的路線發展，柯文哲的政治動能可能會被架空。

蕭旭岑今接受廣播專訪時指出，政治獻金案雖然是民眾黨家務事，但他曾說，柯文哲最大的政治錯誤就是用黃珊珊，不只讓藍白合破局，擔任總幹事時瓜田李下出紕漏，找黃珊珊就是請鬼拿藥單。

蕭旭岑也嘆，現在從柯文哲指派黃珊珊主責善後小組就知道，柯沒辦法處理黃珊珊是事實，上周的中評會只是過場，「（柯文哲）上周沒辦法處理，這周就不會處理。」

蕭旭岑表示，未來民眾黨內會有相當多問題，一是離心離德；二是黃珊珊的政治光譜是有些問題的，她曾被稱為小英女孩，在民眾黨壯大發展的轉折中扮演破壞性角色，當初藍白合她派的民調專家花了很多錢，結果跟選舉結果不同，這代表未來柯文哲在政治上仍要跟黃珊珊綁在一起。

蕭旭岑認為，黃珊珊不可能辭立委，民眾黨將持續走向負面發展，黃珊珊若主導民眾黨的方向，一定是跟綠合的可能性居高，所以他對藍白合是悲觀的，藍白在國會合作上也會慢慢偏離，因為目前的立法院合作，本來就沒有形式上的政黨聯盟或協議，說拆夥就可以拆夥。

蕭旭岑強調，政治獻金案畢竟是民眾黨內的帳目問題，與公共利益較無直接關聯，但京華城案就牽涉到他在市政時期有無圖利，涉及其政治人格以及未來司法危機，對柯可能更致命，未來他可能會被此案框住。因此，黃珊珊若主導未來民眾黨的路線發展，柯文哲的政治動能可能會被架空。