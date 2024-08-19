民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議，最新民調顯示民眾黨獲13.8％支持，較上月下滑2.2個百分點。前立委林濁水分析該民調後發現，高階白領人員支持度方面，民眾黨以17.6％敬陪末座，讓他不禁感嘆「鐵打的營盤落得如此，可憐」。

台灣民意基金會今（19）日公布最新政黨民調，民進黨34.2％、國民黨23.2％、民眾黨13.8％，進一步分析該民調，柯文哲引以為傲的高學歷支持者，如今已面目全非，大學及以上教育程度者，依序為民進黨33％、國民黨32.8％、民眾黨24.3％，若就從職業背景來看，民眾黨長期以來獲都市白領階級歡迎，如今風光不在，在高階白領人員方面，民進黨34.6％、國民黨23.8％，民眾黨僅17.6％；基層白領人員部分，民進黨30.9％、國民黨19.7％與民眾黨19.4％。

對此，林濁水今在臉書表示，今年總統大選後，柯文哲最興奮的是在新竹、台中、林口等科技園區得到支持度都獨佔鰲頭，意味的是在高階白領中居於絕對優勢；然而，最新民調顯示民眾黨在高階白領人員的支持度敬陪末座，讓他不禁直言，鐵打的營盤落得如此，可憐。

上述調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年8月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。