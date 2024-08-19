民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議持續，柯指派時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責善後小組，黃也於下午召開查帳記者會。民進黨台北市議員批評，錢、發票和收據還是沒說清楚，查證記者會根本就是把黃推出來當戲精，身為始作俑者之一「自己查自己」，根本就是球員兼裁判。

黃珊珊記者會中表示，所有計程車單據都有留存，「ABC-000」車號是計程車的系統預設車號，主因是政府政策沒有落實，造成電子簽單上顯示預設車號，而前總統蔡英文蔡英文也有申報過「ABC-000」的計程車號，賴清德總統則連計程車號都沒寫，政府政策沒落實不能怪民眾黨申報有問題。

民進黨議員顏若芳指出，民眾黨申報中有130筆幽靈計程車，僅有約1到3筆的車號是ABC-000，其他120幾台有些是「查無此車」，有些是「不屬於計程車」，還有一些是在交易日前就已經報廢、繳銷的，但黃珊珊在記者會中卻隻字未提。

她說，實際上計費器廠商幫計程車裝設備時，會把基本的牌照資料輸入，司機要在裝設後7天內取得經濟部檢驗合格認證，因此「ABC-000」車號單據，是司機可能沒有取得認證。

顏若芳痛批，查證記者會根本就是把黃珊珊推出來當戲精，黃身為始作俑者之一「自己查自己」，根本就是球員兼裁判，整個民眾黨不思進取到極致。心虛到講話講一半、意圖積非成是的記者會，就算開100場、1000場都沒用

民進黨議員何孟樺則點出，政治獻金案中只有3個問題，包含錢、發票和收據。但競選專戶流到木可公司和蒔間公司的錢，到底流向何方？柯文哲說查帳查1／3，但只見漏報缺額越喊越大，拿得出的發票卻越來越少；疑似規避匿名上限，拆單申報，又把匯款填成現金，還有小草在社群反映捐款沒拿到收據。