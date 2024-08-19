民眾黨主席、前台北市長柯文哲被爆料為京華城案召開「神祕會議」，前北市副市長、民眾黨立委黃珊珊也在場，民進黨北市議員簡舒培今再質疑，京華城是否有向黃「個人」陳情過？黃強調，沒有任何神秘或有任何私相授受的問題，並嗆簡舒培有問題就去提告吧。

民眾黨今天下午舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，黃珊珊被媒體問起針對京華城案，曾有一場與國民黨北市議員應曉薇的便當會，黃回應，這幾天，不管哪個名嘴拿出的會議紀錄，都是北市府公開的會議紀錄，一整年有非常多議員與市長座談會，議員有事情想要向市長反應，與府會聯絡人表示想要市長座談會，她是府會總聯絡人，就會安排時間。

黃珊珊表示，議員會事先提出議題，府會聯絡人會通知相關局處與會，這場座談會有20多人坐在現場，她是府會總聯絡人，一定會坐在現場，市長裁示完後，就交給各局處做相關後續處理，他們這邊也會進行進度列管，「沒有任何神秘或有任何私相授受的問題。」

簡舒培質疑，京華城是否有向黃珊珊個人陳情，黃珊珊指出，京華城不是她分管，就算有與她接觸，就算她在現場，也會回到分管業務單位，並嗆簡舒培有問題就去提告吧。