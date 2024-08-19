新北市政府各局處、基督教文化交流協會防詐宣導種子教官訓練活動(圖/新北市政府警察局提供)

為落實打擊詐欺、降低民眾損害，新北警局（詐欺防制辦公室）特針對詐欺犯罪型態趨勢首創「機先阻詐、預防減害、擴大打詐」之偵防並重策略。透過「案情分析、情資整合、資料建立、主動關懷、聚焦打擊、溯源追緝」等面向，以「預防為主、偵查為輔」為概念，從以往「被動受理」轉為「主動關懷」，主動查找本轄高發詐欺案類之潛在被害民眾，機先阻斷詐團與民眾連結，及時止害減少財損。推動以來，詐欺防制辦公室每日分析本轄詐欺被害人被害情形，並建立相關資料庫主動查找潛在被害人，經詐防辦公室員警主動聯繫近1,900名疑似被害民眾，電訪期間尚有近200名已遭詐騙卻不知情之被害民眾，經員警告知並剖析民眾所遭遇詐欺手法後，恍然大悟倖免持續遭詐，非但有效攔阻交付款項，更大幅降低平均財損。此作法推動以來，成功阻詐金額新臺幣5億1,300萬餘元，詐欺案平均財損降低約45%，且為擴大打擊面，警民聯手溯源查緝詐欺案13件46人，並順利查扣贓款新臺幣100萬元及偽造公司識別證、契約等證物，且擴大追緝幕後集團首腦，有效遏止查處詐欺犯罪並展示新北警局強力打詐之決心。

新北警局成立詐欺防制辦公室以來，力求精進各項偵防策略，更推出「警銀聯防-及時阻害」計畫，今（113）年截至6月30日止，新北市轄內金融機構協助攔阻693件，攔阻金額達新臺幣5億3,000萬餘元，較去年同期增加70件、攔阻金額增加新臺幣1億5,367萬餘元。此外，新北警局為強化友善通報機制，建立多層安全網協助攔阻被害款項，透過公私協力合作共同關懷阻詐，並結合市府地政局、金融機構及當鋪業共同成為新北防詐守門員，一旦發現民眾有遭詐徵候，立即通知員警到場協處，全面保障市民生命財產安全。

新北市政府各局處、基督教文化交流協會防詐宣導種子教官訓練活動(圖/新北市政府警察局提供)

新北警局詐欺防制辦公室表示，近期詐騙趨勢仍以假投資、假網拍、解除分期付款、假檢警等手法居多，且多數遭詐民眾當下堅信不是詐騙，經員警電訪分析民眾可能所處遇之詐欺手法及話術後始警覺受害。故不法詐團常以「偽冒專員在外(家)面交」、「誆稱避免洗錢通報，要求以虛擬貨幣交易」、「投資本金要匯到私人帳戶」、「涉案要監管動產或不動產」及「獲利出金要一直補錢」等違常行為及虛假話術誆騙被害人交付財物。新北警局亦強化金融機構、當鋪及地政單位橫向聯繫，加固防詐友善通報網，由「識詐宣講團」與公私部門交流阻詐、打詐等經驗，與時俱進分享案例，強化風險意識及落實關懷提問，期能相互協力合作防杜詐騙，全面降低詐騙受害。

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