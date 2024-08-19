民眾黨柯文哲「相信號」行動咖啡車。（資料照片）

民眾黨政治獻金報帳風波持續延燒，網紅四叉貓對於柯文哲選總統時，向「木可公關」以200萬元租2輛宣傳車，但木可公關是以市價約70萬元買2輛二手車，因而質疑，為何民眾黨部不直接買下2輛宣傳車供柯文哲使用，反而讓木可公關剝層皮？黃珊珊解釋，監察院規定就是只能租不能買。四叉貓回應，候選人不能買，但民眾黨部為何不直接買？

面對政治獻金風波持續延燒，由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊今（19日）下午3點舉行首場查帳記者會，親上火線說明。

關於胖卡宣傳車爭議，四叉貓日前指出，木可公關購買兩輛車，分別是「美好號」市值約50萬元以內，「相信號」市值約20萬元以內。木可公關再把這兩輛車租給柯文哲競辦，半年收費200萬元。四叉貓質疑，為什麼民眾黨不直接花錢買下兩輛車，而是用租車的方式讓木可公關賺200萬元？

黃珊珊今日在記者會提到，根據監察院105年函釋規定，競選政治獻金得支用於租賃宣傳車，不包括購買宣傳車，也就是可以租車、不能買車，規定就是如此。

四叉貓則繼續在臉書質疑，黃珊珊解釋「候選人」不可以用政治獻金買車，所以只能租貸。這根本是迴避問題，「候選人」不能買車，但為什麼「民眾黨部」不花錢把車買下來給柯文哲用，而是讓木可從中剝一層皮？