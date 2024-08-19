經濟部產發署指出，風機廠商西門子歌美颯投資新台幣50億元，在台興建亞太地區第一座風力機機艙組裝廠，落實在地採購相關零組件，嘉惠國內零組件供應商，並且在地組裝，帶來綠領人才的就業機會，同時也可就近供應我國風場所需風力機，強化能源韌性，未來還有機會支援全球供不應求的離岸風機市場，帶領國內供應鏈業者一起爭取全球商機。

產發署表示，未來樂見西門子歌美颯可以在此基礎上，持續投資台灣，但仍須尊重該公司全球發展策略及投資意願，並不代表經濟部暗示將以國產化政策要求該公司落實。