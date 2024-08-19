公車撞上集賢路中央分隔島，路樹東倒西歪。（蘆洲警分局提供）

三重客運811路線公車於18日發生一起酒駕自撞事故，司機張姓男子被發現飲用藥酒後上路，失控撞上中央分隔島，造成多棵路樹及公共設施受損。新北市交通局19日表示，針對三重客運未落實司機行車前酒測管理，依法重罰9萬元，並對肇事車輛扣牌暫停營運，要求業者立即改善。此外，新北市景觀處及養工處也將對張男開罰並求償損失。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，稽查發現，張姓司機出勤前在場站進行酒測時，酒測值為零。然而，他在車內等待發車時，飲用自行攜帶的藥酒，導致行駛至蘆洲區集賢路時失控自撞。雖然當時警方對張姓司機進行酒測，結果為0.14mg／l，未達到0.15mg／l的法定酒駕開罰標準，故不需移送法辦，但仍顯示出業者在管理上的疏失。

三重客運對此表示，涉事張姓司機已自請離職，公司承諾將立即改善人車管理，杜絕類似事件再次發生。交通局強調，公車業者必須嚴格執行司機出勤前的酒測程序，並將酒測紀錄依規定留存，以保障乘客安全。未來將加強稽查，如發現有違規情事，將嚴格依法處罰。

此外，新北市景觀處指出，公車在撞擊過程中撞斷了3棵路樹，將依樹保條例第16條處以新臺幣3000元以上5萬元以下罰鍰，並對張男進行求償。新北市養工處表示，事故還導致一座燈桿倒下，扶正後如有損壞，也會進行求償。

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