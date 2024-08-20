新青安政策引爆房市熱潮，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，接連出現錢荒、暫停收件及房貸利率提升等狀況，目前房貸利率多半已逼近3%，昨（19日）又傳出央行已在近期找全體國銀「喝咖啡」討論不動產放款相關事項，並提醒留意不動產放款佔總放款的比例已經達37.43%，需要降低過度集中的風險，這也顯示房市緊縮政策似乎不會鬆手。

ETtoday報導，央行在9月19日理監事會前一個月找上全體國銀來討論個人房貸放款和企業建築融資授信額度，央行官員更大方坦言，會中還特別建議銀行放款可以多做一點企業融資，降低授信過度集中風險。

央行此舉被解讀為，希望國銀不動產授信佔總放款比重應控制在37%以內，不要無限制往上衝，降低過度集中的風險。同時，此次特別找全體國銀而非大型官股，也被認為是在暗示9月理監事會有房市政策調整的空間。

事實上，各家銀行的「不動產放款天條」為銀行法第72條之2規定，即商業銀行辦理住宅建築及企業建築的放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，各家多半會將27%設為警戒線，目前已相當接近。

如今央行又找國銀喝咖啡，民眾短時間要申請房貸或土建融資的難度並不低，除了房貸利率飆升，想要辦理新青安或公務人員優利貸等優惠貸款，有可能會遇到慢慢排隊審核撥款、暫停收件，甚至被銀行暗示要加購房貸壽險的狀況。