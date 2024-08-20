彰銀重視公平待客推動，落實各項金融友善措施，積極防制金融詐騙與守護客戶財產，2023年加入內政部警政署刑事警察局成立的「鷹眼識詐聯盟」，聯手政府機關戮力金融防詐，並走進縣市國小，宣導金錢收支、風險迴避及防堵金融詐騙知識。

彰銀董事長胡光華表示，彰銀在前線行員阻詐關懷與後端防詐技術均投入大量資源，並落實多項防詐作為，如召集成立跨部門「防詐專案小組」、全台分行成立「防詐小尖兵」、建構「三階段阻詐」機制、訂定行員阻詐獎勵措施等。

政府為有效防杜詐騙，通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」並增修打詐新四法，彰銀獨董吳雨學法律學養豐富，以深入淺出方式宣導法規新知，並以金管會裁罰金融業行員涉助詐團案件，串接法律條文與詐騙實例，警醒同仁切勿以身試法。

彰銀獨董李淑華則拿出財會看家本領，分析博達公司財報舞弊的投資詐騙、潤寅集團偽造文件及交易的詐貸案、遠航關係人虛增營收美化財報致銀行團陷入泥沼等案例，傳授同仁識別財報舞弊的心法。

對於時下數位詐騙及科技詐騙猖獗，彰銀獨董黃照貴則展現資訊專才觸發共鳴，點出詐騙份子常透過社群媒體、數位廣告、通訊媒體，以人工智慧（AI）線上交友詐騙、加密貨幣詐騙、購物網站詐騙、假投資群組、信用貸款陷阱等模式騙取民眾財產。

黃照貴呼籲金融業不能落於詐騙份子之後，應善用科技，如生物特徵辨識、AI、雲端運算及大數據等，以強化識詐及阻詐效能。

彰銀總經理周朝崇表示，本次活動主題「防詐」是公平待客「注意與忠實義務原則」的重要展現，3位獨董從不同面向宣導阻詐技巧，不僅有效提升第一線人員防詐知能，亦引領彰銀同仁持續實踐公平待客原則，精進銀行「識詐、阻詐」能力。

自前年至今，彰銀透過臨櫃關懷攔阻的詐騙金額已達1.9億元，積極展現阻詐成效。周朝崇希望透過公私協力，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，全力降低詐騙受害事件，展現彰銀守護客戶財產決心，共同營造優質的金融服務環境。