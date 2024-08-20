民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，週刊今披露，監察院4月就查出收支不符約2000萬元。立法院民進黨團副幹事長林楚茵說，經過4個月了，民眾黨心中應該自己最清楚那本帳是什麼。

柯文哲假帳案疑雲重重，有志工爆料木可就是黨營事業，對此，林楚茵表示，此案包括監察院、檢調都已經在了解當中，今天媒體曝光4月份監察院就已經針對柯文哲競總相關帳目，指出有問題也退回，經過4個月了，民眾黨心中應該自己最清楚那本帳是什麼。

林楚茵說，過去幾個月當中，民眾黨團總召黃國昌對監察院多所監督，刮別人鬍子，應該先把自己鬍子刮乾淨，現在人在美國的黃國昌，是不是也該注意自己黨內的狀況。

針對柯文哲妻子被爆料上個月在立院附近看上市價1.2億元的房子，林楚茵認為，陳佩琪與柯文哲過去都是醫生，以他們財力來說，看房子應該沒有什麼問題，現在被提出來，難免會有瓜田李下之感，民眾黨每天開記者會，下午他們會講，可能會更清楚。