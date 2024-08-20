財政部今日公布青年安心成家7月辦理情形，根據統計，雖然撥貸的件數還維持7000多件，但是受理件數已經相較6月減少1616件，月減19％，顯見銀行辦理新青安已經明顯降溫。

財政部6月中旬開始查人頭並且啟動重新議約等動作，因此新青安貸款逐漸發酵。

根據財政部統計，7月新青安撥貸件數有7876件，相較於6月的7244件，還成長約8％，撥貸金額623.32億元，也較6月增加；不過各公股銀受理件數卻明顯降溫，7月受理件數6805件，較6月減少，申請金額也僅剩544.73億元。

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