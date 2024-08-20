台南市「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」，20日正式峻工啟用後，市長黃偉哲視察水質改善成果。（洪榮志攝）

台南市「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」，20日正式峻工啟用後，市長黃偉哲視察水質改善成果。（洪榮志攝）

台南、高雄交界的二仁溪，曾因汙染嚴重舊有「台灣的黑龍江」之稱。位處二仁溪上游的三爺溪，更因大量養豬場排放廢水及民生廢水，成為嚴重汙染河川。台南市政府為改善三爺溪水質，獲中央補助斥資7.8億元辦理的「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」，歷經2年半施工後，20日正式峻工啟用，希望能讓三爺溪的水質降為中度汙染。

市府水利局表示，為有效改善三爺溪水質，市府從2019年起先向中央爭取補助近3000萬元完成工程設計，2021年3月再獲中央補助5.5億元約70％工程費，透過6道截流系統，將三爺溪網寮橋上游的汙水截流至東區虎尾寮水資中心處理，以減少三爺溪的汙染負荷。因應截流水量的增加，也同步將虎尾寮水資中心每日處理水量，從1萬2000噸提升為2萬7000噸。

水利局還說，為避免三爺溪上游基流量不足，此一工程還規畫每天將1萬噸虎尾寮水資中心的放流水，回送到上游的網寮橋河段，為三爺溪挹注乾淨水源，盼能讓三爺溪上游河段水質，從嚴重汙染程度降至中度汙染以下，再透過一系列的水質改善建設，逐步使三爺溪重現「水清、魚現」的水岸風光。

市長黃偉哲指出，三爺溪為台南重要區域排水，因流經人口稠密的永康、仁德及東區虎尾寮重劃區，加上周圍工廠林立，導致多年來水質嚴重汙染；根據環境部監測資料，尤以三爺溪上游網寮橋河段的汙染最為嚴重，因此市府將三爺溪列為優先改善對象。

黃偉哲強調，水質改善及水資源管理都是城市發展的重要一環，未來還將持續推動仁德、永康及虎尾寮汙水下水道建設及設置水質淨化場，以減輕二仁溪及三爺溪的汙染負荷，希望透過一系列的水質改善建設，提升市民生活環境品質，促進城市發展。

環境部次長葉俊宏也說，三爺溪為二仁溪的重要支流，多年前台南市南區灣裡燒廢五金，造成二仁溪嚴重汙染，近年來中央與地方攜手改善三爺溪水質，逐步減輕二仁溪汙染，有效改善水環境。