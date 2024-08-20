為保護學童口腔健康苗栗縣政府20日縣務會議特別提出討論改善方案。（謝明俊攝）

根據衛福部2022年調查學童蛀牙經驗指數顯示，苗栗縣以3.82顆最多，與全台平均值2.01顆及世界平均值1.67顆相較，仍有很大的進步空間。苗栗縣政府20日縣務會議特別提出討論改善方案，衛生局及教育處分別提出加強幼兒塗氟、含氟漱口水計畫、強化國小2、3、5、6年級學生的口腔衛生檢查，要求各校落實學生午餐餐後潔牙等措施，以強化學童口腔保健照護。

2022年衛福部調查苗栗縣學童蛀牙經驗指數平均值為3.82顆，調查數據樣本數共有22名學童，來自苗栗市、竹南鎮、通霄鎮、西湖鄉、三義鄉等地區。縣府衛生局為降低學童蛀牙措施，包括對懷孕婦女或新手爸媽提供幼兒牙齒保健知能衛教；結合苗栗縣牙醫師公會及牙科院所，推動幼托園所0至6歲幼兒半年免費塗氟一次；針對6至12歲兒童宣導進行恆牙第1大臼齒窩溝封填；推行「國小學童含氟漱口水防齲計畫」；0至6歲幼兒每半年可至牙醫院所塗氟一次，低收入戶、身心障礙、原住民、偏遠地區則擴大為0至12歲每3個月免費補助塗氟；在社區積極衛教學童餐後使用含氟牙膏（1000ppm以上）潔牙；以及針對齲齒複查率低的鄉鎮，提通牙醫師綠色通道快速看診服務，提升就醫方便性及可近性。

縣府教育處則針對改善學童齲齒措施有口腔衛生檢查，每年由苗栗縣牙醫師公會承辦國小2、3、5、6年級學生的口腔衛生檢查，並通知家長帶孩子到牙醫診所複檢。相較於其他縣市只針對1、4、7年級學生進行檢查，更為全面和落實。

教育處並將強化校園口腔健康措施，包括含氟漱口水計畫，要求國小落實學童每周一次使用含氟漱口水，並將此計畫列入督學訪視項目。其次是建立夥伴關係，以卓蘭國小作為中心學校，涵蓋了38所偏鄉及齲齒率較高的關懷學校，為了推動這些學校的健康促進計畫，特別加強口腔衛生的推廣，總計補助44萬元，用於相關推動活動及提供刷牙用具和教材。

第三是強化幼兒園設施，在幼兒園洗手台前應設置鏡子，供幼兒潔牙時使用，並列為各園定期訪視稽查的重點項目。第四是改善飲水設備，在校園內設置充足的飲水設備，並鼓勵學生自備水壺或水杯，以白開水取代含糖飲料。並請家長配合及宣導正確口腔衛生觀念，透過班親會和聯絡簿，多元宣導家長建立正確的口腔衛生觀念，並督促孩子睡前確實潔牙。