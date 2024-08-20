葡萄王正式插旗泰國！ 董事長曾盛麟20日出席「2024臺泰產業鏈結高峰論壇」，與泰國食品院(NFI)簽署合作備忘錄(Memorandum of Understanding，MOU)，未來預計將從研發技術、實驗資源、人才培育、學術等多面向領域，積極促成臺泰生技產業的交流與合作，攜手拓展生技研發的全新格局。

葡萄王表示，與泰國食品院合作，意味研發能量再躍進，目前研發能量、陣容堅強，由164位研發人員，16位博士、21位營養師、13位食品技師等菁英組成，持續驅動最強創新動能。

今年葡萄王正式與泰國食品院的MOU簽署為生技產業展開重要的里程碑，期待能透過技術交流增加彼此的研發量能，內部計畫可從共同實驗室一同檢視資源，將有限的研發資源發揮最大價值，同時強化雙方未來產業對接及人才培訓，進行學術面的交流，促進生態活絡及市場開拓，共創雙贏局面。