隨著聯準會9月會議越來越接近和金價持續創下新高，分析師普遍看好後市仍有高點可期，花旗分析師更看好金價可望在明年觸及每盎司3000美元。

周一隔夜市場，現貨金一度漲至每盎司2509.94美元，再創歷史新高。紐約12月期金周一漲0.1%，收在每盎司2541.30美元。

BMI大宗商品分析主管Sabrin Chowdhury表示，就黃金作為避險資產的吸引力來看，2024年金價應該會屢創高點。黃金受惠於不確定性，而現在不確定性已經達到巔峰。她指的是2024年是美國大選年、烏克蘭最近反攻打入俄羅斯本土，以及中東緊張局勢升高。

推動金價上漲的另一個因素是聯準會在9月降息的機率升高，而降息將提高黃金的吸引力。Chowdhury表示，一旦聯準會開始降息，可能是下個月，那麼金價可能漲到每盎司2700美元。

其他分析師也認為金價走勢看漲。

花旗分析師周一出具報告指出，在3到6個月期間，黃金投資者的情緒偏向樂觀。該銀行預期到2025年中，金價的目標價為每盎司3000美元，而今年第四季平均價格預估為每盎司2550美元。

市場也將密切關注本周在傑克森霍爾召開的全球央行年會，屆時聯準會主席鮑爾將發表主題演講，可望提供更多有關利率前景的線索。