今（20）日《TVBS》民調中心發布2026新北市長大選的最新民調，數據指出若國民黨派出台北副市長李四川參選，可得40％民眾支持，而民進黨立委蘇巧慧則為32％，而民眾黨不分區立委黃國昌僅10％，對此蘇巧慧回應，現在就是做好本分，盡可能讓更多民眾認同，若黨部有意推派參選市長，也一定是「責任來我就扛。」

2026新北市長大選備受關注，潛在參選者包括蘇巧慧、李四川、國民黨立委洪孟楷、新北副市長劉和然、民眾黨不分區立委黃國昌等人，民調指出，在國民黨不派出李四川的情況下，蘇巧慧對上誰都能取得領先，因此目前勁敵就屬李四川，不過問到民調落後李四川如何應對，蘇巧慧僅簡單回應，做好本分讓民眾認同。

在藍綠白三角督情況下，黃國昌都能取得10至16％民意支持，因此在藍綠差距不大的情況下，如何爭取小草支持也是一大關鍵，對於是否考慮「綠白合」蘇巧慧表示，比賽根本還沒開始，現階段就是比誰的馬步蹲得紮實、準備更加確實，如同奧運選手一樣，唯有做好準備才能順利應戰。