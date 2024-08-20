賴清德總統今天接見「日本自民黨青年局海外研修團」指出，臺灣和日本是唇亡齒寒的命運共同體。雙方都位處第一島鏈，共同面對威權主義擴張的挑戰。他期盼，臺灣和日本等民主夥伴持續攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同面對威權主義擴張的挑戰，加深連結，也期盼日本持續支持臺灣加入CPTPP，為世界的繁榮發展做出更多貢獻。

「日本自民黨青年局海外研修團」今天由自民黨青年局局長鈴木貴子率領，赴總統府分別拜會賴清德與副總統蕭美琴，訪團成員包括日本國會參議員藤井一博、友納理緒、越智俊之、神谷政幸、永井學、眾議員金子俊平、山本左近及「日本台灣交流協會」台北事務所副代表岡島洋之等人。

賴清德表示，這個月日本遭遇7.1的震災，臺灣人民也非常關心，希望災民早日恢復正常生活。臺日這樣彼此關懷、緊密互助的情誼，正是雙邊關係發展的重要基礎。相信就如日本首相岸田文雄所言，臺日之間的心靈連結，今後也會持續深化。

他說，臺灣和日本屢屢在患難中見真情，更是唇亡齒寒的命運共同體。雙方都位處第一島鏈，共同面對威權主義擴張的挑戰。他感謝岸田文雄率領的日本政府及日本政界對臺灣的支持，岸田不只一次公開在各種國際場合，強調臺海的和平穩定是全球和平與繁榮的必要元素，他認為這對臺灣社會民心產生很大的作用。

賴清德強調，未來，臺灣會持續提升國防力量、加強經濟韌性，來確保國家安全，維護區域的和平穩定。也希望臺灣和日本等民主夥伴攜手合作，撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。臺日在經貿合作上能夠發揮產業互補，共同推動兩國經濟進步，也期盼日本持續支持臺灣加入CPTPP，為世界的繁榮發展做出更多貢獻。

日本自民黨與臺灣的友誼超過半世紀，青年局在其中更是扮演重要角色。他說，從擔任國會議員，他就與自民黨進行各項交流，每一次看到自民黨的青年局，就像看到欣欣向榮的日本，內心非常高興。未來，我們一起努力，持續加深臺日連結，建立彼此更緊密的夥伴關係。

自民黨青年局局長鈴木貴子今年4月底，就曾率領自民黨青年局7年級幹部訪臺，當時是520總統就職典禮前，並恭喜賴總統就任中華民國臺灣的總統。她說，這是臺灣第一次同一個政黨連續擔任三屆總統、也是第一個副總統經由民主程序當選總統，創下歷史新紀錄。她要再次表達恭賀及敬佩之意。

鈴木指出，此次臺灣選手在巴黎奧運上的精采表現，日本也同感高興。她看到臺灣政府為奧運代表團舉行盛大的遊行活動，每位選手都自在地與民眾互動，感受民眾熱情的歡呼及感謝。

她認為，臺灣社會每一個人都受到尊重，也有相對應的尊嚴，這是民主體現在人民生活中的最佳證明，而台灣選手在海外獲獎時，賴清德總統也即刻代表國家給予選手們恭賀與祝福，發揮國家領導者的角色，值得日本政府及自民黨青年局學習。

鈴木提到，她日前看到賴總統發表感謝岸田文雄首相的文章，她要表達感謝，也藉此機會感謝駐日本代表處謝長廷大使8年來的努力與付出，期盼自民黨青年局與新任李逸洋大使緊密合作。

蕭美琴也在接見訪團時表示，賴清德總統率領的執政團隊近期也特別針對全社會防衛韌性做出努力，其中一項重要目標，就是當我們面臨災害時，社會能發揮更大韌性，也希望就防災及因應各式挑戰等議題與日方有進一步交流。

此外，她說，臺日間有許多共同關心的議題，包括經貿、文化、教育及區域和平穩定等，希望未來可以繼續獲得青年局的關注，共同推動相關工作。期盼臺日友好關係能夠持續，並在大家努力之下，雙邊關係更深、更廣，也更強。