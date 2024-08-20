民進黨新北市黨部今（20）日晚間在新北市板橋區舉辦第一場「民主的行動研究室」議題講座，黨部主委蘇巧慧、立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢出席主講，蘇巧慧透露，下個會期雖然三黨席次仍不過半，但高度衝突的法案其實不多，「下會期是預算會期，會處理更多政策法案」。

由於現在立法院三大黨席次皆不過半，蘇巧慧說，民進黨法案無可避免遭藍白夾殺，但她認為高度衝突的法案其實不多，下會期是預算會期，會處理更多政策法案，「委員發言都看得出來關注議題和點，關注越多、表現越好，政黨不圓滿，但投票仍會通過一些法案，雖不滿意但可以接受」。

吳崢說，很少看到有活動場「這麼年輕」，感嘆關心政治不輕鬆，並提到下個會期雖然席次固定，但政黨支持度洗牌，對手也在尋找民進黨破口，「最重要的就是立場踩穩、擴散力量影響更多人，每個黨都要面對民眾的壓力」；吳沛憶則感性表示她非常珍惜這份關心，「也不能當作無期限的支持，萬一走歪了也要大力鞭打」，青鳥無條件挺台灣。

至於有民眾提問如何指導下一代政治的認同，蘇巧慧說，台灣也好、中華民國也好、中華民國台灣也好，「不管叫什麼名字，都是乘載我們這群人在這個土地上面共同生活的記憶」，或許有些人曾經對國旗有意見，到現在還是，對國歌、國旗歌有意見，但不能否認在巴黎奧運上一起舉起那面旗子（指國旗）歡呼，「它又承載了新的記憶，要怎麼詮釋那些記憶」？

蘇巧慧說，她的孩子現在15歲，她並沒有特別教育他過去這種仇恨、加諸他太多這種恨的記憶，是讓他看到這些以為自然事情，飛機坐過去就什麼都沒有了。