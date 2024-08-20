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陸軍八軍團43砲指部一輛拖著155榴彈砲的軍車，今（20）日上午南下前往恆春執行重砲射擊任務途中，在楓港路段突然失控自撞路樹，造成車上7人受傷，幸均只是擦挫傷，皆無生命危險，火砲也未受損，而車內行車紀錄器畫面曝光，這才知道原來是因為這樣才撞車。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄43砲指部乙輛中型戰術輪車，今日執行任務期間，行經屏東縣楓港鄉楓港國小以南道路，突然失控撞擊路樹，造成7名乘員輕傷送醫治療。

八軍團43砲指部一輛拖著155榴彈砲的軍車，在屏東楓港不明原因失控自撞路樹，7人受傷送醫。（民眾提供）

軍卡後方拖曳的155榴彈砲未受損。（民眾提供）

而根據流出的紀錄器畫面，可以看到駕駛一邊開車，一邊拿手機跟長條物品，副駕駛一度有出手幫忙，但是駕駛就很堅持要把手機放在右邊扶手上，視線直接離開前方，不到5秒的時間，就這樣失控撞路樹，導致同仁受傷送醫。

第八軍團指出，單位獲報後，即指派高階幹部前往協處及聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護；另已成立專案小組，全力配合警方調查釐清肇因，後續將持恆強化行車安全教育，確維行動安全。

警方初步了解，當時軍用大貨車車斗搭載10名軍人，車輛不明原因失控往右偏，最後撞上省道旁路樹，32歲洪姓駕駛駕駛酒測值為0，副駕駛座周男及車斗6人受輕為擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院就治，但隨著車內行車紀錄器曝光，很明顯車禍主要肇事責任是因為駕駛分心導致，至於詳細相關車禍原因，警方表示還在持續釐清中。