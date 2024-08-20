翻攝國道1968監視器

國道一號南下苗栗頭份段，今天（20日）晚間8時許，驚現一名酒醉男子闖入車來人往的高速公路。男子竟橫臥在外線車道邊線上，還不時抬頭觀望是否有車靠近，此舉嚇壞眾多駕駛，紛紛緊急閃避。國道第二大隊巡邏警車抵達現場時，該名男子已逃逸至國道下方。

一名網友於臉書社團「我是頭份人」貼出一段翻攝自高速公路局1968即時路況影像。影片中顯示，一名男子於晚間8時05分左右，倒臥在國道一號南下118公里外線車道上。男子頭部深入車道近半，不時抬頭後望，動機不明。該貼文下方有當時經過的駕駛留言表示：「嚇破膽了，褲子都濕了！」、「七月還沒過ㄝ！嚇死人」

國道警方表示，於晚間8時08分接獲報案。8時17分，楊梅分隊巡邏車抵達現場，發現男子已離去。頭份警分局表示，該名鍾姓男子（62歲）居住於頭份市隆頂街一帶，疑似酒後誤闖高速公路。警方隨後找來鍾男之子，才將其勸返，結束這場荒謬的事件。